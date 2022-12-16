Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk savaş uçakları eğitim uçuşu için havalandı
[Fotoğraf: MSB]
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan muharip ve destek uçakları, Ege'de uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etmek için çeşitli üslerden havalandı.
Bakanlık, eğitim uçuşu sırasında çekilen görüntüleri de paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız Ege’nin uluslararası hava sahasında eğitim görevi icra etti.#MSB pic.twitter.com/zo6sYF8Gh8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 16, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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