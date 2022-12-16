Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrenciden yaklaşık 600 bini sınavlara girdi.

Çevrim içi ortamda 9 Aralık'ta başlayan sınavlar, 20 Aralık'a kadar devam edecek.

Sınavlara erişim sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi.

Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.

Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

Bunun yanı sıra bakanlık, sınav sorularını internet üzerinden paylaşarak kopya çektiği anlaşılan öğrencilerin sınavları hakkında da gerekli işlemleri yapıyor.