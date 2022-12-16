Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda bugün Diyarbakır-Mardin karayolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, halkın kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı ve ilgili makamlara gönderildiği bildirildi.