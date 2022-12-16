Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'daki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara işlem başlatıldı
[Fotograf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğünce, sosyal medyada Diyarbakır'daki polis aracına yapılan bombalı saldırıya ilişkin provokatif paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda bugün Diyarbakır-Mardin karayolunda, polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı olayına ilişkin sosyal medya platformlarında halk arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, halkın kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı ve ilgili makamlara gönderildiği bildirildi.
Etiketler: Diyarbakır Terör Saldırısı Emniyet Genel Müdürlüğü
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