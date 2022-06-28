Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2231'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelini kabul etti.

Akar, Bakanlık'taki kabulde, Mete Han tarafından temelleri atılan Kara Kuvvetleri'nin köklü tarihi, milli, manevi ve mesleki değerlere bağlı kahraman ve fedakar personeliyle dünyanın en saygın askeri güçlerinden biri olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Kara Kuvvetlerimiz sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek"

Orduları devletlerin omurgası, kara kuvvetlerini de orduların omurgası olarak nitelendiren Akar şöyle konuştu:

"Bayraklaşan yurt topraklarının güvenliğinin teminatı olarak Kara Kuvvetlerimiz, yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri, sorumluluklarını bugüne kadar başarıyla yerine getirdiği gibi bundan sonra da getirmeye devam edecektir. Mazisi şanla şerefle dolu Kara Kuvvetlerine yaraşır şekilde gece-gündüz demeden verilen görevleri başarmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Şehitleri ve ebediyete intikal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad eden, hayattaki gazilere şifa dileklerini ileten Akar, görevi başındaki personele de "hayırlı, başarılı görevler" diledi.

Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı.

[Fotoğraf: AA]