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Türk heyeti Rusya'ya gitti
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyet, Moskova'ya gitti. Heyet Rus karşıtlarıyla başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele alacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." denildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39
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