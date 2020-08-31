Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek ve 21 Eylül'de yüz yüze eğitim, "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yapılandırılacak bir planlama doğrultusunda uygulanacak.

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde dersbaşı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve okul zili çalınmasıyla yapıldı.

2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik verilecek.

Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Bu kapsamda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından öğrencilerin bir üst sınıfa hazırlanmaları için oluşturulan müfredat çerçevesinde öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanacak. Aynı zamanda okullar, kendi hazırladıkları içerik ve programlarla öğrencilerini uzaktan eğitim yoluyla destekleyebilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Canlı dersler için etkinlik örnekleri hazırlandı

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "http://mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Tüm ders kitapları "www.eba.gov.tr" adresinden görülebilecek. Ayrıca hazırlık döneminde kullanabilecek çalışma kitaplarına da "uzaktanegitim.meb.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

Eğitimin uzaktan yapıldığı Covid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturulacak.

Öğretmenler için 31 Ağustos-21 Eylül arasında hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı. Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

Uzaktan eğitimde veli rehberliği

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edecek.

Bakanlığın uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarla ilgili bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Uzaktan eğitim, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" şeklinde başlatılacak.