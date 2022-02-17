Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk heyeti, İsrailli yetkililerle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yer aldığı heyet, İsrail Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın bulunduğu Türk heyeti, İsrail Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz, İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi Genel Direktörü Eyal Shviki ve bu kurumlardan üst düzey isimlerle görüştü.
Görüşmelerde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, iki ülke yetkilileri arasındaki görüşmeye kısa süreli katılıp, Türk heyetini "Hoş geldiniz" diyerek selamladığı kaydedildi.
Etiketler: İsrail Dışişleri Bakanlığı İbrahim Kalın
Son Haberler
- 20:49
- 20:48
- 20:26
- 20:21
- 20:08
Sıradaki Haber
BBP'den su fiyatlarında indirime destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz