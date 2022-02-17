Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, geçen yıl yürütülen FETÖ operasyonlarıyla ilgili rakamlar paylaşıldı.

Açıklamaya göre, FETÖ'ye yönelik 2021'deki operasyonlarda, 4 bin 724 şüpheli gözaltına alınırken, 246'sı tutuklandı. 1244 kişi ise etkin pişmanlıktan yararlandı.

Etkin pişmanlıktan faydalanan kişilerin beyanları sonucu, 19 bin 856 FETÖ üyesi tespit edildi.

FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadelemiz 2022 yılında da halkımızın desteği ile etkin bir şekilde devam edecektir. #AnkaraEmniyet #TerörleMücadele pic.twitter.com/YngP1vDZOz — Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) February 17, 2022

4 bin 780 kişi deşifre edildi

Etkin pişmanlık teşhisleriyle daha önce haklarında soruşturma ve tespit bulunmayan 4 bin 780 FETÖ üyesi de deşifre edildi. Bu kişilerin, adli ya da idari soruşturma geçirmemiş, kamu ve özel kurumlarda "renklendirilmiş" ya da "kripto" olarak faaliyetlerine devam ettiği belirlendi.

Açıklamada, "Unutmayınız ki, terör örgütünün sosyal medya üzerinden oluşturmaya çalıştığı işkence ve mağduriyet algısının sebebi, yapılan bu çalışmalarımızdır. Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.