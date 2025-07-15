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Gündem
AA 15.07.2025 12:13

Türk hava sahasında tarihi başarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaşıldığını, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle toplam uçak trafiği rekorunun kırıldığını aktardı.

Türk hava sahasında tarihi başarı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Uraloğlu, açıklamasında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin, üstün koordinasyon ve yönetim kabiliyetiyle günlük transit uçuşta ve toplam uçak trafiğinde iki yeni rekora imza atıldığını duyurdu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, 27 Nisan 2025'teki 1729 uçuşu geride bıraktıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"13 Temmuz'da, 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 12 Temmuz'da, 6 bin 110 uçuş trafiğiyle bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla, 15 Haziran 2024'teki 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik.

Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir."

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Abdulkadir Uraloğlu DHMİ
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