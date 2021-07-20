Türk savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." denildi.

Ayrıca, göreve ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.