Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 22:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk F-16'larından Baltık Denizi'nde ilk alarm reaksiyon görevi
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağının ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra ettiğini açıkladı.
Türk savaş uçaklarının Polonya'daki görevine ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi için Polonya Malbork Hava Üssü'nde konuşlu iki F-16 uçağımız ilk alarm reaksiyon görevini Baltık Denizi bölgesinde emniyetle icra etti. Uçaklarımız verilecek görevlere daima hazır." denildi.
Ayrıca, göreve ilişkin görüntülerin yer aldığı video da paylaşıldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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