Yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Alemdar, 7 gün 24 saat görev başında. Onlar, Deniz Kuvvetlerinin göz bebeği olarak değerlendiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde bulunan, yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Alemdar’da görev yapan Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı ‘Mavi Vatan’da nöbet tutarak karşıladı.

Personel 7/24 görev başında

TCG Alemdar'ın komutanı, askerlerle bayramlaştı. Deniz Kurmay Yarbay Abidin Can Aygün, "TCG Alemdar Komutanlığı 'Mavi Vatan'ımızda yurt içinde yurt dışında ve dünya denizlerinde tarafımıza tevdi edilecek görevlerin icrası maksadıyla bayram tatilleri dahil 7 gün 24 saat harekata hazır bir vaziyette personeliyle birlikte bulunmaktadır" diyor.

Komutan ile askerler aynı sofrada buluştu. Birlikte bayram yemeği yedi.

TCG Alemdar görev başında

Kurtarma gemisi TCG Alemdar, 2017 yılında başladığı görevinde, çok sayıda kurtarma operasyonuna katıldı.

Gemi su üzerinde ve altında verilebilecek bütün kurtarma görevlerini yerine getirebiliyor. Deniz altında görüntüleme yapabiliyor.