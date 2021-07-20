Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca’dan aşı çağrısı: Dönüşe bırakmayın, bulunduğunuz yerde yaptırın
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tatildeki vatandaşlara aşı çağrısı yaparak, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından tatildeki vatandaşlara aşı çağrısı yaptı.
"Dönüşe bırakmayın"
Bakan Koca, "Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde" dedi.
Dönüşe bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde.
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