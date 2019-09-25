Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildiği belirtildi.

Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Eylül 2019

Kaynak: TRT Haber