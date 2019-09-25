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Türk F-16'ları Fırat'ın doğusunda uçtu25 Eylül 2019 Çarşamba 12:39 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:55
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16, bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildiği belirtildi.
Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 25 Eylül 2019
Kaynak: TRT Haber
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