Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.04.2023 12:25

Turgut Özal vefatının 30. yılında anıldı

Vefatının 30. yıl dönümü dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

Turgut Özal vefatının 30. yılında anıldı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in, Özal'ın öz geçmişini okumasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu.

Törene Özal'ın oğlu Efe Özal ve torunları, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, iş insanı Zeynel Abidin Erdem, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar ve vatandaşlar katıldı.

Efe Özal, anma programı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölümünden bu yana geçen 30 yılın kendileri için uzun, ancak bir ülke için kısa bir süre olduğunu ifade etti.

Merhum Özal'ın Cumhuriyet'in kuruluşundan dört yıl sonra 1927'de dünyaya geldiğini belirten Efe Özal, "Tamamen devlet okullarını okumuş. Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden, çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici." diye konuştu.

Sıradaki Haber
Terör örgütü PKK'da SİHA korkusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:22
Bakan Varank: İMECE'yi biz tasarladık, biz ürettik ve biz test ettik
13:20
Bilim insanları, Dünya'ya benzeyen ötegezegenlerin sanıldığından fazla olduğunu düşünüyor
13:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:15
Depremzede çocuklara gönderilen notlar duygulandırdı: Sizi asla yalnız bırakmayacağız
13:16
3 Afrikalı lider, ara buluculuk için Sudan'a gidecek
13:17
Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı
Kentsel dönüşümle 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirildi
Kentsel dönüşümle 3 milyon 300 bin konut depreme dayanıklı hale getirildi
FOTO FOKUS
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
Şoförü uyuyakalan halk otobüsü yoldan çıktı: Panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ