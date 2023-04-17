İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan İçişleri Bakanı Pintér ile sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, Türk Polis Teşkilatı'nın Macaristan sınırlarında görev aldığı Macaristan Dostluk Yolu Projesi başta olmak üzere, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ile yürüttüğümüz birçok ortak projeyi değerlendirdik."
????????????????????— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 17, 2023
Bugün mesaiye kıymetli dostum, Macaristan İçişleri Bakanı Sn. Sándor Pintér ile başladık.
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