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Gündem
AA 17.04.2023 12:13

İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sándor Pintér ile görüştü.

İçişleri Bakanı Soylu, Macar mevkidaşıyla telefonda görüştü

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan İçişleri Bakanı Pintér ile sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türk Polis Teşkilatı'nın Macaristan sınırlarında görev aldığı Macaristan Dostluk Yolu Projesi başta olmak üzere, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ile yürüttüğümüz birçok ortak projeyi değerlendirdik."


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