İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Gri listeye bir çizik daha

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.