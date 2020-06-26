Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de biri gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli Ovacık kırsalında jandarmanın hava destekli operasyonunda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Osman İşleyen olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Gri listeye bir çizik daha
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakika terörden arananlar gri listeSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 09:57
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