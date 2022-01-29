Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in yerine Erhan Çetinkaya atandı.
Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in görevi sonlandırıldı.
Dinçer'den boşalan TÜİK Başkanlığına Erhan Çetinkaya atandı.
Etiketler: TÜİK
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