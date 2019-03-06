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TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
06 Mart 2019 Çarşamba 16:17 - Son Güncelleme 06 Mart 2019 Çarşamba 16:21
Irak’ın kuzeyinde, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütünün silah mevzii, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
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