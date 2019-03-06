Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyi, Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber