Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine "Güneşimsin, yıldızımsın, ayımsın, gümüş okumsun sen altın yayımsın, Beydağı'ndan daha soylu beyimsin, yüce dağlar gibi vakur Malatya." diyerek başlayan Erdoğan, Malatya için "Dili güzel, ili güzel, yolu güzel, huyu güzel, suyu güzel, kendi güzel" nitelemesini yaptı.

Malatya türküsünün "Malatya, Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin" sözleriyle seslenen Erdoğan, şehri ve ilçelerini selamladı.

Erdoğan, konuşması sırasında vatandaşların "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganlarına "Ben sizlerle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

Daha öncekiler gibi 31 Mart seçimlerini de yine zaferle neticelendirmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden 31 Mart'ta da yine güçlü, yine tarihi bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Malatya'nın iradesine, partisine kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Unutmayın sadece biz sandığa gitmekle kalmayacağız. Yakın aile fertlerinden başlayarak herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. Şimdi ben Malatyalı kardeşlerime diyorum ki, Malatya sadece Malatya değildir, İstanbul'da bir Malatya var mı, var. Tüm İstanbul'daki Malatyalı kardeşlerimi telefonla arayacak mısınız? Onlara da bu coşkuyu, bu heyecanı yansıtacak mısınız? İstanbul'un dışında nerede olursa olsun, İzmir, Ankara hepsini aramak suretiyle onlara da bunu anlatacak mısınız? Zira bu sadece Malatya değil, 780 bin kilometre karenin bir mücadelesidir. Ben size inanıyorum. Ülkemize rekor oranlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız, buna inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de, Akdeniz'de hangi güç mücadelelerinin yaşandığından haberleri bile yok" dedi.

"Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye, önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. 31 Mart'ın sıradan, basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Suriye'de binlerce insanı katleden, yüz binlercesini sürgün eden, 10-12 yaşındaki çocukların eline silah verip zorla savaştıran bir katil sürüsünü CHP Genel Başkanı 'kanarya sevenler derneği' gibi mi görüyor?

Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür.

Geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'de artık muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır"

'Yunan gazetelerine manşet oluyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Bu ittifak, milletin geleceğine pusu kurma, Türkiye'nin istikbalini karartma, ülkemizi Suriye'deki kazanımlardan koparma, terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak, bir yıkım ittifakıdır" dedi.

"Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor...' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz" ifadesini kullanan Erdoğan, "(HDP) Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır" diye konuştu.

Kaynak: AA