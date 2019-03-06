Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Mart ayında da çiftçilerimize müjde veriyoruz"

Hükümet olarak çiftçilerimizi desteklemek için her türlü çabayı gösterdik gösteriyoruz. Mart ayında da çiftçilerimize müjde veriyoruz. Mart ayı içerisinde çiftçilerimize toplam 3 milyar 716 milyon TL destekleme ödemesi yapacağız. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz.

"258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız"

Tarım ve hayvancılık yapılan ovalarımızı koruma altına almak için sit alanı olarak ilan ediyoruz. Her tarım alanına kalkıp biz beton yığınlarını dikersek bu vatana, millete ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit alanı olarak ilan etmiş durumdayız, yakında bu sayıyı 300'e çıkartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 258 ovamızı "sit alanı" ilan ettik. Her tarım alanına beton yığını dikersek bu vatana ihanet etmiş oluruz.https://t.co/gm5BAxilRO pic.twitter.com/7f2NHy41Gn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2019

Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, sınırlarımıza dayanan teröristler gibi milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin ne üreticimizin emeğine ne de tüketicimizin sofrasına göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Tarım sektöründeki spekülatörleri, sınırlarımıza dayanan teröristler gibi milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz.https://t.co/gm5BAxilRO pic.twitter.com/ayCrv9Etil — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2019

Hayvancılıkta yerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İşe yem ve gübre ürtetimini artırmakla başlamamız gerekiyor. Türkiye ithalatçı değil, ihracatçı olmalıdır.

"Ne zaman hedeflerimize yaklaşsak, karşımıza engeller çıkarılıyor"

Geçtiğimiz yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. Türkiye büyüdükçe bundan çiftçilerimiz de üreticilerimiz de payına düşen nasibi alacaktır. Ülke ve millet olarak ne zaman hedeflerimize yaklaşsak, karşımıza engeller çıkarılıyor. Kim nasıl hizmet verdi? Bunu siyaset gözlüğünden çıkarak bunu sağduyuyla değerlendirmenizi istiyorum.

"Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk"

AK Parti gibi orman varlığını artırmış bir partiye ağır suçlamayla, ağaç kesiğimiz bahanesiyle gezi oyununu yaptılar. Bölücü terör örgütünün çukur eylemleriyle ülkemizin Güneydoğu Anadolu’su mahvedildi. Kayyum olayını hukuk çerçevesinde devreye soktuk. Devletin gönderdiği parayı Kandil’e gönderenlerle yola devam edecek halimiz yoktu. Kayyumlar vasıtasıyla şimdi bölgede konutlar bitiyor, sahiplerine teslim ediliyor.

Çukuru kazanlar ayrımcılığı yaptılar, durup dururken güvenlik güçlerimizi devreye sokmadık, bu adımı ülkemizin huzuru için attık, benim yatırımcım niye Güneydoğu’da yatırım yapamıyor? Güvenliği yoktu.

"Ağustos ayında ekonomi silahını çektiler"

FETÖ kanlı darbe teşebbüsünde bulundu, milletimiz istikbaline sahip çıkarak bunu akamete uğrattı. Son olarak Ağustos ayında ekonomi silahını çektiler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, milletimizin bu saldırılara verdiği en önemli yanıt olmuştur.

Merkez Bankamızın döviz rezervi 100 milyar dolara gelmiş durumda. Daha da çıkacağız, yükseleceğiz, güçleneceğiz.

"Biz İHA, SİHA yapıyoruz adam bundan rahatsız"

CHP, Türkiye’yi dünyaya şikayet etmek gibi her türlü yanlışı ısrarla sürdürüyor. Biz İHA, SİHA yapıyoruz adam bundan rahatsız. Kılıçdaroğlu Avrupa’da terör örgütlerinin temsilcileriyle ellerinde paçavralarıyla yan yana fotoğraf çektiriyor. CHP terör örgütlerinin saldırılarında darbe girişimlerinde hiçbir zaman ülkemizin yanında yer almamıştır.

"Bu komşular bizi ev sahibi yaptı"

ABD’den 1500 tabanca alacağız, ‘kongre müsaade etmedi’ dediler. Bu komşular bizi ev sahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. CHP, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bundan neden rahatsızlar? Kendileri tuğla üzerine tuğla koymazlar, hiçbir projeye imza atmazlar, yapanları engellemek için mahkeme önünde nöbet tutarlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşuyla ilgili kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bundan neden rahatsızlar?https://t.co/gm5BAxilRO pic.twitter.com/6IhDCkzAYA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2019

Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız.

Kaynak: TRT Haber