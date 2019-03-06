İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme dair soruları cevaplıyor. https://t.co/nGjDXDXgWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Mart 2019

"Yerel seçim kampanyanız nasıl geçiyor?" sorusunun yöneltildiği Soylu, çalışmaların çok yoğun geçtiğini, kendisini İzmir ve Diyarbakır'daki ilginin çok etkilediğini söyledi.

Bütün yapılanların ve atılan adımların her birinin karşılığını Diyarbakır'da görme fırsatı bulduğunu belirten Soylu, bu seçimin en çok ilgilendirdiği bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin üç temel paradigmanın, "siyasal istikrar, ekonomik istikrar ve güvenlik istikrarı" olduğunu dile getiren Soylu, bunun da milli iradeye bağlı olduğunun altını çizdi.

"Allah muhafaza, eğer Türkiye 31 Mart akşamı hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın zayıflığıyla çıkarsa, kaymakamlar, valiler Doğu ve Güneydoğu'da 6 yaşındaki çocuklara maskara olur." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"6 yaşındaki masum çocukların eline taşları verirler ve orada devletin huzur, asayiş, güvenlik ve kardeşlik sağlayan elindeki o imkanını tamamen zelil ederler. Bu o kadar açık ve nettir. Bu en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'deki güvenlik, asayiş, huzur, terörle ve uyuşturucuyla mücadele, aynı zamanda trafik, tefecilik, organize suç çeteleriyle mücadelede siyasal istikrarın sağladığı güçlü adımlar söz konusu."

Siyasal istikrarın, Türkiye'nin güvenliği açısından önemli olduğunun altını çizen Soylu, "Siyasal istikrar olmazsa öbür taraftan güvenlik istikrarını sağlayamazsınız." dedi.

"4,5 yıl bir daha Türkiye'de seçim yok"

Antalya'da 2016'da 6 milyon 400 bin olan turist sayısının 2017'de 10 milyona, 2018'de ise 13 milyon 600 bine çıktığını aktaran Soylu, 2019'da 16 milyon turist beklendiğini dile getirdi.

Turist sayısındaki bu artışta huzur ve güvenliğin önemine işaret eden Soylu, şunları söyledi:

"Bütün bunları birbiri ardına peşi sıra sağlayamazsanız ve bu zinciri bir bütün haline getiremezseniz, bu zincirin halkaları her taraftan kopar. Eğer Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlı. Uluslararası doğrudan yatırımcı gelecekse, bunun temeli Türkiye'de kendini güvende hissetmesine bağlı. Yatırım yapılabilir bir ortamın tesis edilmesine bağlı. Özellikle 31 Mart seçiminin önemi şudur: 4,5 yıl bir daha Türkiye'de seçim yok. Ben, 1969 doğumluyum. 50 yıldır bugüne kadar 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir dönem olmadı Türkiye'de. Buna darbeleri söyleyebilirsiniz, buna erken seçimleri, referandumları söyleyebilirsiniz. Bütün bu seçimlerin de hangi sebeplerle oluştuğu apaçık ortadadır."

Süleyman Soylu, Türkiye'nin özellikle 6-7 yıldır çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Hepimiz yaşıyoruz bunu. Gezi'den başlayan, Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurulmasına kadar, Afrin'de terör örgütünün özellikle ABD tarafından bir şekilde desteklenmesine, Türkiye'ye kimisi darbe, kimisi dolaylı sıkıştırma, kimisi hareket kabiliyetini daraltma, kimisi Avrupa'da ve dünyada Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışma ve Türkiye'ye hakaret etme gibi bütün projelerle son 6-7 yıldan beri uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Bunları söylemek zorundayız"

Türkiye'nin bütün bu saldırılara karşı önemli direnç testleri ortaya koyduğunu, bu süreçte sistemini değiştirdiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi önümüzde 4,5 yıl var. Eğer biz bu 4,5 yılı çok iyi kullanırsak... Ne olur, 31 Mart'ta zayıf çıkarsak, içerisinde HDP'nin de PKK'nın talimatlarının da bulunduğu ittifak, Türkiye'ye 4,5 yılı zehir, zindan eder. Bu kadar açık ve net. Biz, bunları söylemek zorundayız. Çünkü belki bu meselenin en çok ilgilendirdiği alan iç güvenliktir. Yani bizim sorumlu olduğumuz alandır. Bunu bugüne kadar eğer yönetebiliyorsak, eğer terörden asayişe kadar adımlar atabiliyorsak bunun anlamı siyasal istikrardır, elde ettiğimiz güç ve milletin verdiği destektir. Ama öbür türlü bu ittifak karşısında bir zafiyet yaşandığı andan itibaren Doğu ve Güneydoğu'da valiler ve kaymakamları sokağa çıkarmazlar."

"Seçim sonuçlarından ne bekliyorsunuz? Umutlu musunuz?" sorusu üzerine Soylu, "Seçim sandıkta belli olur. Bizim yapacağımız ancak yaptığımız gözlemler, içinde bulunduğumuz olaylar üzerinden tahmin edebilmektir." dedi.

"Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde oy alır"

Halka temas ettiğinde, sokaklar, caddeler ve balkonların siyasetin fotoğrafını verdiğini belirten Soylu, Türkiye'nin gittiği her yerinde sokakların, caddelerin ve balkonların muhteşem olduğunu dile getirdi.

"Vatandaşın sıkıntısı var mı? Elbette ki herkesin sıkıntısı var. Büyüyen ülkelerin böyle kendine ait trendleri söz konusu olur. Bir de bu kadar saldırılara karşı kendini muhafaza etmek isteyen bir ülke." ifadesini kullanan Soylu, herkesin geleceğe ve 31 Mart seçimlerinden sonrasına ilişkin, "Evet, bunu yine Tayyip Erdoğan ve AK Parti yapar, Cumhur İttifakı'nın gücüyle çok daha iyi yapılır" şeklinde bir beklenti olduğuna dikkati çekti.

Vatandaşların "Bugüne kadar yapılanları görüyoruz ve her şeyin farkındayız" şeklinde bir değerlendirmesinin söz konusu olduğunu işaret eden Soylu, milletin zorla meydana gelmediğini, zorla dükkanından çıkıp el sallamadığını, zorla "siz, merak etmeyin devam edin" gibi bir anlayışı ortaya koymadığını vurguladı.

Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin üzerinde oy alacağını belirten İçişleri Bakanı Soylu, buna gelecek 4,5 yıl için Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu, bunun için milletin ferasetinin bulunduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bizim yaptığımız tespitlerde, Millet İttifakı'na HDP her yönüyle destek veriyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, "94 belediye başkanı teröre karıştığı için alındı. Teröre karışmayan 2-3 belediye başkanı var, onları almadık mesela, müdahale etmedik. Onları dışladılar zaten. HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş" ifadelerini kullandı.

"Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor"

İçişleri Bakanı Soylu, "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?" dedi.

"Kayyum memnuniyeti 94 yerde yüzde 65'in üzerinde"

Kayyum memnuniyetinin 94 yerde yüzde 65'in üzerinde olduğunu belirten Soylu, "Normal belediyelerde bu kadar büyük memnuniyet yoktur." şeklide konuştu.

"Görevden alma bir tedbirdir"

İçişleri Bakanı Soylu, "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir." diye konuştu.

"İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok"

Terörle iltisaklı belediye başkanlarına değine Soylu, şunları kaydetti:

"Bir terör örgütüne yardım ve yataklık yaptı dedikten sonra zaten hukuken görevden alınacaktır ve gereği de yerine getirilecektir. İçeri atılan adamın herhalde belediyeyi yönetecek hali yok."

Soylu, "Dağa götürülenler kimin çocukları? Tüm bu günahların tamamını CHP ve zillet ittifakı kendi üzerine alıyor, taşıyıcı annelik yapıyor." ifadesini kullandı.

"Bu, PKK'ya bir tünel açmak demek"

İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:

"(HDP) Beraber icraya gelmek istiyorlar. Dün Cizre Belediyesinde, Sur Belediyesinde, bugün Erciş Belediyesinde yaşadığımızı İzmir'den Buca'ya kadar kim ne kazanacaksa, İstanbul'dan, hangi belediye kazanacaksa, Ankara'ya kadar bütün belediyelerde artık PKK'nın bir temsilcisi, Kandil'den haber götüreni ve irade ortaya koyanı olacak. Bu, PKK'ya bir tünel açmak demektir. O zaman biz bu terörle mücadeleyi niçin yapıyoruz? Bu soruyu kendimize sorarız."

"Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı"

Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle, hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşaası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı." dedi.

2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalmanın yüzde 88,1 olduğunu söyleyen Soylu, "Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş." ifadesini kullandı.

"İran'la PKK'ya yönelik birlikte operasyon yapacağız"

Soylu, İran'la PKK'ya yönelik birlikte operasyon yapacaklarını bildirdi.

"Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecek"

İçişleri Bakanı Soylu, "CHP, bundan sonraki yıllarda, Kılıçdaroğlu'nun yönettiği ve PKK ile ilintisinin en üst noktaya çıktığı bu dönemi, kendi tarihleri içerisinde bir kara dönem olarak nitelendirecektir. Gelecekte CHP'liler Kılıçdaroğlu döneminden bahsetmeyecekler, 'Bu bizim için ayıplı bir dönem' diyecekler." diye konuştu.

"Şu anda 700'ün altında terörist var"

Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist olduğunu ifade eden Soylu, "İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "PKK 14-15 yaşındaki çocuklara musallat olmuş. Bu ahlaksız örgüte destek olan, buna ev sahipliği yapmaya çalışanlara ne diyeceğiz?" ifadesini kullandı.

"Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor"

"Murat Karayılan'a bir çağrıda bulunuyorum." diyen Soylu, "Her yıl sözde şehitler kataloğu çıkarıyorlar. 2018 için de çıkarsın. Niye çıkarmadın diye bir sormak lazım. Terör örgütü tarihinin en zor dönemini yaşıyor." diye konuştu.

"63 bin 611 metruk bina tespit ettik"

Uyuşturucuyla mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, "63 bin 611 metruk bina tespit ettik. Bugüne kadar bunların 38 bin 592'sini yıktık." dedi.

"FETÖ 800 milyon dolar 'charter school'lardan gelir elde ediyor"

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"(FETÖ) 800 milyon dolar sadece 'charter school'lardan gelir elde ediyor. Bu, FETÖ'ye Amerika'nın sağladığı gelirdir. 200 milyon dolar da izin verdiği için bağış toplama kabiliyeti var."

Kaynak: AA