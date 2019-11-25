TSK ve MİT'ten ortak operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi25 Kasım 2019 Pazartesi 20:27 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 20:41
TSK ve MİT'in Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlediği operasyonla, eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütlerine yönelik ortak operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/CtFIkN8BEY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2019
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."
Kaynak: TRT Haber