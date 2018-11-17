Trump, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Pompeo ve CIA ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sonuçları hakkında henüz bir talimat verilmediğini, ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve CIA ile konuyla ilgili konuşacağını söyledi.

CIA, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını iddia etmişti.

California’ya gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selaman’ın bir rolünün olmadığı görüşünü yineledi.

Washington Post gazetesinin konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, "CIA, Prens Bin Selman'ın Kaşıkçı'nın suikast emrini verdiği sonucuna ulaştı." ifadesine yer verilmişti.

Yetkililerin, "yüksek güvenilirliği" bulunduğunu söylediği CIA değerlendirmelerinde, bunun bugüne kadar Muhammed bin Selman'ı cinayetle ilişkilendiren en belirgin tespit olduğu ve Trump yönetiminin Bin Selman'ın ilişkilerini koruma çabalarını zora düşürdüğü kaydedilmişti.

Kaynak: Reuters