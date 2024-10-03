TRT'nin reyting rekorları kıran 'Gönül Dağı' dizisinin oyuncuları TEKNOFEST'te sevenleriyle buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, TRT'nin İletişim Paydaşı olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

"Gönül Dağı" dizisinin oyuncuları Süeda Çil, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Erdal Cindoruk ve Eser Eyüboğlu, festivali kapsamında TRT standında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ziyaretçiler, oyuncuları görebilmek için stant önünde yoğunluk oluşturdu.

Etkinlikte oyuncular, imza verdikleri hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.