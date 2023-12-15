TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı

TRT tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri başladı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılından ilhamla “Köklü izler, güçlü hikayeler” mottosuyla gerçekleşiyor.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol açılış töreninde belgeselin önemine değindi.

Varol, “Teknolojideki hızlı gelişim ve dijitalleşmenin de şekillendirdiği çağımızda aslında değerler açısından büyük bir dejenerasyon ve gerçeklikten kopuşun da yaşandığını görüyoruz hep beraber, insanlığı özellikle yeni nesli tehdit eden bu hegemonyaya karşı öz benliğimizi korumak ve buna uygun içerikler üretmek aslında bizlerin temel amacı olmalı, belgeselde ve belgeselcilik de bu anlamda aslında büyük bir etki oluşturan tür hepimiz adına televizyonculukta” dedi.

Açılış filmi "Gazze'de Erasmus"

“14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nin açılış filmi, yönetmenliğini Chiara Avesani’nin üstlendiği “Gazze’de Erasmus” oldu.

Film, İtalyan tıp öğrencisi Riccardo’nun okulunun son yılında Erasmus programı kapsamında savaşın devam ettiği Gazze’ye gitmesini ve savaş cerrahı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 4 günlük takvimi boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleşecek, ayrıca belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Yönetmen Zeki Subaşı, “Bu sene çok niş çok böyle estetik bir yerde yapıldı bu festival. Dünyanın 4 farklı kıtasından katılım var. Bu da demek oluyor ki dünya sahiden TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’ni takip ediyor ve yer almak istiyor burada” diye konuştu.

100 ülkeden 1000 başvuru

Alanında uzman konukların katılımıyla 14-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivale 100 ülkeden 1000 başvuru yapıldı.

Yapımcı Çağlar Demirkapı ise şu ifadelere yer verdi:

“Belgesel sunmak insanların yüreğine dokunuyor ve onlara bazı hisler uyandırıyor. Köklü izler derken tam yapmak istediğimiz Afrika'da buyuz o insanların yüreğine dokunuyorduk ve o insanların mutluluğuna ortak olduğumuz zaman dönüp geldiğimizde onların izlerini halen yıllar sonra bile şahit oluyorduk.”

4 kategoride 32 finalist ödül için yarışıyor

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nde “Uluslararası Kategori”, “Ulusal Profesyonel Kategori”, “Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi” ve “Proje Destek Kategorisi” olmak üzere toplam 4 kategoride 32 finalist ödül için yarışıyor.

Festivale katılanlar, yönetmenlerle söyleşi, sinemanın usta isimleriyle paneller, ustalık sınıfı ve TRT Belgesel ekranlarının sevilen simalarıyla buluşma imkanı buluyor.

Belgeseller ücretsiz izlenebilecek

Festivalde yarışan belgeseller ve özel seçki belgeseller etkinlik boyunca halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

17 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreninde toplam 12 ödül sahipleriyle buluşacak.

Belgesel Ödülleri’nin kapanış ve ödül töreni 17 Aralık Pazar günü saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.