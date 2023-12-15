Duman 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 15.12.2023 09:39

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri başladı

TRT tarafından amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, özel gösterimler ile başladı.

TRT tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” ulusal ve uluslararası belgesel gösterimleri başladı.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen etkinlik, Cumhuriyetin 100. yılından ilhamla “Köklü izler, güçlü hikayeler” mottosuyla gerçekleşiyor.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol açılış töreninde belgeselin önemine değindi.

Varol, “Teknolojideki hızlı gelişim ve dijitalleşmenin de şekillendirdiği çağımızda aslında değerler açısından büyük bir dejenerasyon ve gerçeklikten kopuşun da yaşandığını görüyoruz hep beraber, insanlığı özellikle yeni nesli tehdit eden bu hegemonyaya karşı öz benliğimizi korumak ve buna uygun içerikler üretmek aslında bizlerin temel amacı olmalı, belgeselde ve belgeselcilik de bu anlamda aslında büyük bir etki oluşturan tür hepimiz adına televizyonculukta” dedi.

Açılış filmi "Gazze'de Erasmus"

“14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri”nin açılış filmi, yönetmenliğini Chiara Avesani’nin üstlendiği “Gazze’de Erasmus” oldu.

Film, İtalyan tıp öğrencisi Riccardo’nun okulunun son yılında Erasmus programı kapsamında savaşın devam ettiği Gazze’ye gitmesini ve savaş cerrahı olma yolunda verdiği mücadeleyi konu alıyor.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 4 günlük takvimi boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle buluşacak.

Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleşecek, ayrıca belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Yönetmen Zeki Subaşı, “Bu sene çok niş çok böyle estetik bir yerde yapıldı bu festival. Dünyanın 4 farklı kıtasından katılım var. Bu da demek oluyor ki dünya sahiden TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’ni takip ediyor ve yer almak istiyor burada” diye konuştu.

100 ülkeden 1000 başvuru

Alanında uzman konukların katılımıyla 14-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festivale 100 ülkeden 1000 başvuru yapıldı.

Yapımcı Çağlar Demirkapı ise şu ifadelere yer verdi:

“Belgesel sunmak insanların yüreğine dokunuyor ve onlara bazı hisler uyandırıyor. Köklü izler derken tam yapmak istediğimiz Afrika'da buyuz o insanların yüreğine dokunuyorduk ve o insanların mutluluğuna ortak olduğumuz zaman dönüp geldiğimizde onların izlerini halen yıllar sonra bile şahit oluyorduk.”

4 kategoride 32 finalist ödül için yarışıyor

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nde “Uluslararası Kategori”, “Ulusal Profesyonel Kategori”, “Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi” ve “Proje Destek Kategorisi” olmak üzere toplam 4 kategoride 32 finalist ödül için yarışıyor.

Festivale katılanlar, yönetmenlerle söyleşi, sinemanın usta isimleriyle paneller, ustalık sınıfı ve TRT Belgesel ekranlarının sevilen simalarıyla buluşma imkanı buluyor.

Belgeseller ücretsiz izlenebilecek

Festivalde yarışan belgeseller ve özel seçki belgeseller etkinlik boyunca halka açık ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

17 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreninde toplam 12 ödül sahipleriyle buluşacak.
Belgesel Ödülleri’nin kapanış ve ödül töreni 17 Aralık Pazar günü saat 20.00’de TRT Belgesel ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. 

ETİKETLER
TRT
Sıradaki Haber
Bakan Fidan bugün Oslo’ya gidecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı
14:37
Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti
14:32
Başkentte aranan 925 kişi yakalandı
14:33
AB ile 13 ülke, Filistinlilere saldırıları kınadı,yasa dışı işgalci şiddetine karşı mücadele çağrısı yaptı
14:30
Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya geldi
14:21
42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı
Palandöken Kayak Merkezi'nde yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı
Palandöken Kayak Merkezi'nde yapay zeka teknolojisi kullanılmaya başlandı
FOTO FOKUS
İsrail güçleri AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti
İsrail güçleri AA foto muhabirini görevi sırasında darbetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ