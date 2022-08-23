Birlik Haber-Sen tarafından düzenlenen "TRT Türkiye Buluşması" programı TRT'nin Ankara'daki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin çalışmalarını anlattı.

"TRT hem bellek hem de gelecek"

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT'nin başarılı yayınlarına dikkat çekti. Kurumun hem bellek hem de gelecek olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin dezenformasyon ile mücadelesine katkı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Sobacı, Uluslararası medyada TRT'nin yerini güçlendirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yalçın: TRT denince kaliteli yapımlar akla geliyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da TRT dizilerinin önemine vurgu yaparak, "TRT denince kaliteli yapımlar akla geliyor" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda 15 Temmuz gazilerine plaket takdim edildi.