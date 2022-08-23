Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Toplantının gündeminde, Coğrafi Bilgi Sistemi verilerine ilişkin daha hızlı sonuçların alınabilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri, kurumların platformu kullanma durumları ve gençlerin Coğrafi Bilgi Sistemi süreçlerine dahil olmasına yönelik çözümler ele alınacak

Kurulun, veri paylaşımında bürokrasinin azaltılması, nitelikli veri miktarının arttırılması, veri analitiği ile veriden bilgiye doğru dönüşümün hızlandırılmasına ilişkin çözüm önerilerini ele alması bekleniyor.

Toplantıda gündeme gelecek konular arasında vatandaşların ve kurumların mekansal faaliyetlerine yönelik kolay, hızlı ve güvenilir veriye erişiminin Coğrafi Bilgi Platformu ile sağlanması da bulunuyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında bugüne kadar birçok proje hayata geçirildi

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, 11 Haziran 2020'deki ilk toplantısından itibaren Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (TUCBS) ilişkin önemli çalışmalara imza attı.

İnteraktif şehir haritalarından parsel ve binalara ait verilere, tarım ve doğal kaynak potansiyelinden enerji kaynakları ve madenler gibi yer altı zenginliklerine, her türlü mekansal veriyi içeren TUCBS kapsamında bugüne kadar hayata geçirilen faaliyetler şöyle:

Coğrafi Bilgi Sistemi mevzuat yapısı oluşturuldu ve uygulandı. Coğrafi veri standartları belirlendi ve bunu kurumların uygulaması sağlandı. Coğrafi veriye yönelik izin ve lisans yapısı düzenlendi. Kurumların coğrafi verileri, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu üzerinden hizmet verir hale getirildi. Coğrafi açık veriler elde edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. TUCBS verilerinden mekansal analizler üretilip karar-destek yapısı oluşturuldu. Afet durumlarına ilişkin simülasyon altyapısı hazırlandı. Uydu/hava görüntü altlıkları, plan verileri, meteorolojik ve kuraklık verileri, afet durumuna ilişkin veriler, sanayi verileri, eğitim verileri, kirleticilere yönelik veriler olmak üzere birçok veriye "atlas.gov.tr" adresi üzerinden açık erişime yönelik çalışmalar yürütüldü. Yerli ve milli harita altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldı.