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Gündem
TRT Haber 18.04.2023 01:29

TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı

TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın büyük finali Kadir Gecesi'nde yayımlandı. Birbirinden yetenekli 7 yarışmacı jüri önünde ter döktü. Bu yılın birincisi Hafız Muhammed Saka oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında final heyecanı yaşandı.

Kadir Gecesi'nde yayınlanan büyük finale kalan 7 yarışmacı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kalpleri fethetti.

Hafız Muhammed Saka, 7 finalistin arasında 1'inciliğe layık görülen isim oldu. Yarışmada 2'nciliği Ercan Efiloğlu, 3'üncülüğü ise Okan Sağdıç elde etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyük finalde yarışmacıların yanındaydı.

Programa, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.

TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı

"TRT başındakiler hamdolsun bu güzelliği doyasıya yaşadılar"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan , "Ülkemizin dört bir yanında milyonlarca insanımızın gönlünü bu yarışma vesilesi ile Kur’an-ı Kerim sıcaklığı ile ısıtanlara ben teşekkür ederim" dedi.

TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca TRT ekranlarında Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Milletin kalbinde daima mutena bir yerde bulunan Kur’an-ı Kerim ramazanda gecesi ayrı gündüzü ayrı ziyafette dönüşmektedir. Yarışma finaline kadar olan süreçte TRT başındakiler hamdolsun bu güzelliği doyasıya yaşadılar.

"Çok güzel bir duygu"

Yarışmada 1'inci olan Hafız Muhammed Saka, "Çok sevinçliyiz. Rabbimize hamd olsun bu güzelliği bize nasip eyledi. Buraya katılmak isteyip cesaret edemeyen arkadaşlara da katılmalarını öneriyorum. Çok güzel bir duygu. Rab'bim onlara da nasip eylesin inşallah" dedi.

TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı

Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Mustafa Cihat, "38 bin bülbül başvurmuş programımıza. Bunların her biri çok üst seviye Kur'an-ı Kerim okuyan karilerimiz. Bunlar için başta Diyanet İşleri Başkanlığımıza, bu bülbüllerimizin her birine çok büyük emek verdiler. Ve tabi ki, ekranlara taşıyarak 7 yıldır adeta bunu bir gelenek haline getiren TRT Genel Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı
TRT tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda final heyecanı
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