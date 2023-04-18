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Gündem
TRT Haber 18.04.2023 01:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile koskoca bir medeniyetin hayallerini kucaklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an okuma yarışması final bölümünde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının, medeniyet değerleri ile tekrar kucaklaşma sürecinin sembolü olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı ile koskoca bir medeniyetin hayallerini kucaklayan bir şahlanışı ifade ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile koskoca bir medeniyetin hayallerini kucaklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın finalinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Fatih'in mirasına uygun şekilde Ayasofya'nın aslına rücu etmesi bile tek başına ülkemizin medeniyet değerleri ile tekrar kucaklaşması sürecinin sembolü olmaya yeterlidir. Türkiye Yüzyılı derken sadece kendimizin, sadece 85 milyonun değil aynı zamanda koskoca bir medeniyetin hayallerini de kucaklayan bir vizyonu, işte böyle bir şahlanışı adeta yeniden dirilişi ifade ediyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden alnımızın akı ile çıktığımız gibi allah'ın izniyle bu hedefe de ulaşacağız."

"Allah'ın izniyle yine başaracağız"

Türkiye'nin yeniden yükselişe geçeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sevindirici gelişmelerin, hayatın her alanında ülkemizi ve milletimizi zirveye çıkartacak yeni bir inkişafın temeli haline dönüştürmek istiyoruz. Hiç şüphesiz bu yükselişi de, kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan inancımızın, itikadımızın, medeniyetimizin gücü ile sağlayacağız. Tarih boyunca pek çok coğrafyada, bin yılda bunu başardık Allah'ın izniyle yine başaracağız" dedi.

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