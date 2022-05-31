Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber, olası hareket öncesi bölgedeki son durumu görüntüledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine olası operasyon sinyalinin ardından bölgede hareketlilik yaşanıyor. TRT Haber ekibi, cephe hattındaki son durumu görüntüledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat sinyalinin ardından Suriye'nin kuzeyinde cephe hatlarındaki hareketliliği TRT Haber görüntüledi.
Tel Rıfat'a bağlı Minnag köyüne sadece 600 metre uzaklıktaki stratejik mevzi olası bir operasyon öncesi Suriye Milli Ordusu tarafından güçlendirildi.
Esed rejiminin askeri hava üssünün de bulunduğu Minnag köyünün olası bir Tel Rıfat operasyonunda ilk hedef olması bekleniyor.
Keskin nişancılar tetikte
Asker ve mühimmat takviyesi yapılan mevzide eller tetikte. Tel Rıfat kırsalındaki mevzilere yerleştirilen keskin nişancılar, 7/24 Minnag köyündeki teröristleri izliyor.
Teröristlerin harekatlilikleri komuta merkezine iletiliyor.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Eyyüp Burun
Etiketler: PKK/YPG Recep Tayyip Erdoğan TRT
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