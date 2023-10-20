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TRT Haber 20.10.2023 11:43

TRT Haber Kubbetü's Sahra'da

Mescid-i Aksa'da, hastane katliamı sonrası ilk cuma bugün kılınacak. Namaz öncesi Kubbetü's Sahra'ya giren TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler, son durumu aktarırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gazze'de, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in, El Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 sivil hayatını kaybetti.

Hastane saldırısı sonrası Mescid-i Aksa'da ilk Cuma namazı bugün kılınacak.

İsrail, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yaş kısıtlaması getirdi. Bu kapsamda, 65 yaş altı erkek ve 50 yaş altı kadınların Harem-i Şerif’e girişine izin vermiyor.

İsrail polisi barikatlar kurdu

Öte yandan İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresine ve giriş kapılarına barikatlar kurdu.

Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilerin bir kısmı kimlik kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı.

Geçen hafta 5 bin Filistinli Cuma namazı kılabilmişti

İsrail’in getirdiği yaş sınırlaması nedeniyle normalde ortalama 70 bin ila 100 bin kişinin cuma namazı kıldığı Mescid-i Aksa’da geçen hafta yalnızca 5 bin Filistinlinin cuma namazını eda edebilmişti.

İsrail polisi, Eski Şehir çevresinde toplanan Filistinlilere TOMA, ses bombası ve gaz bombasıyla müdahale etmişti. Ayrıca İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin vermediği bazı gençleri tartaklamıştı.

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Filistin - İsrail Çatışması Mescid-i Aksa
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