Açık 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.10.2023 11:48

Türk ve Azerbaycan ordusundan iki ayrı tatbikat

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan ordusu, iki ayrı tatbikatta bir araya geldi.

Türk ve Azerbaycan ordusundan iki ayrı tatbikat
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Haydar Aliyev’in 100’üncü doğum yılı dolayısıyla iki özel tatbikat planlandı.

Türkiye'deki tatbikata "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", Azerbaycan'daki tatbikata ise "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ismi verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın özellikle kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte harekat icra etme kabiliyetini geliştirmek amacıyla planlanan özel tatbikatlardan ilki "Haydar Aliyev 2023 Tatbikatı", 19 Nisan-10 Mayıs’ta Kars'ta gerçekleştirildi.

Özel tatbikatlar serisinin ikincisi "Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı" ise 16 Ekim'de Azerbaycan’da başladı.

Hafta başında "Seçkin Gözlemci Günü"nün yapılması planlanan tatbikata Türkiye'den çok sayıda personelle ATAK helikopteri, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı unsurları katılıyor.

Tatbikat 25 Ekim'e kadar sürecek. 

ETİKETLER
Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı, İsrail Devleti'nin resmi hesabını yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Ankara 2 No'lu Barosu'ndan İsrail'in saldırılarına ilişkin suç duyurusu
14:21
8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi
14:15
Bakan Kacır: Yatırım iştahından ziyadesiyle memnunuz
14:04
Türk savunma ürünlerinin cazibesi artıyor
14:04
Nijerya ile AB'den 900 milyon euroluk anlaşma
13:53
Hollanda'dan vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısı
Gazze'de cuma namazı
Gazze'de cuma namazı
FOTO FOKUS
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
İsrail'in hava saldırılarında yaralananlar Şifa Hastanesi'ne getiriliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ