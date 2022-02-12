2018 yılında imzalanan Astana Antlaşması gereğince, Türkiye İdlib'te 12 ayrı gözlem noktası kurmaya karar verdi. Sıcak Nokta bir ilki başararak o gözlem noktalarına girerek, Mehmetçiğin en kritik görevlerinden birini yerinde görüntüledi.

Gözlem noktaların amacı ise saldırı ihlallerini takip etmek. Türkiye'ye doğru oluşabilecek muhtemel mülteci akınını engellemek ve sivillerin can güvenliğini sağlamak.

Gözlem noktalarından gelen saha bilgileri esas komuta yerinde değerlendiriliyor. Rejim unsurları gözlem noktasına oldukça yakın mesafede bulunuyor.

Bölgedeki sis görüş mesafesini oldukça düşürse de, görevli komando birlikleri için bu durum büyük bir sorun teşkil etmiyor.

Mehmetçik son teknoloji ekipmanlar kullanıyor

Mehmetçik son teknoloji termal ve gece görüş özelliği olan kameralar ile 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Gözlem Noktaları bölgedeki güçlerin ortak mutabakatı kapsamında dokunulmazlığa sahip olsa da, Mehmetçik muhtemel tehlikelere karşı tedbir alıyor.

Ayrıca 107 milimetrelik Çok Namlulu Roket Atar, 81 ve 120 milimetrelik havanlarla daha yakın mesafede bulunan hedeflere anında atış yapılabiliyor.

Görevlerinin bilincinde olan komandoların motivasyonları yüksek. İşleri yalnızca beklemek, gözetlemek ya da nöbet tutmak değil. Her an olabilecek saldırılara da hazır olmak...