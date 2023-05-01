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Gündem
TRT Haber 01.05.2023 19:06

TRT Haber ekibi Erdek Körfezi'nde: Müsilaj geri mi geliyor?

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın birçok noktasında ortaya çıkan görüntü, Müsilaj tehlikesini yeniden gündeme getirdi. Peki, o görüntüler neye işaret ediyor? Müsilaj kabusu geri mi dönüyor? TRT Haber ekibi, denizin altındaki son durumu görüntüledi.

Deniz İyidoğan
Deniz İyidoğan
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2 sene önce Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktayı etkisi altına aldı. Günlerce süren çalışmalarla Marmara müsilajdan temizlendi. Ancak kuraklık, denizin durağan olması ve kirlilik müsilajı tetikliyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul, Tekirdağ, Bandırma, Gemlik, İzmit ve Erdek kıyılarında yeniden görülen kütleler göründü.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı, aşağıda şeritler haline gelmiş müsilaj kümeleri oluşmaya başlaması halinde 2021 yılındaki görüntülerin ortaya çıkabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, deniz yüzeyindeki görüntüden ziyade altının önemli olduğunu vurguluyor. Alg artışının da yoğun şekilde devam ettiğini söylüyor. Peki, Marmara denizinde son durum ne?

Prof. Dr. Mustafa Sarı: Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj felaketiyle karşılaşabiliriz
Prof. Dr. Mustafa Sarı: Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj felaketiyle karşılaşabiliriz

TRT Haber ekibi dalış yaptı

TRT Haber ekibi, o görüntünün kaydedildiği Erdek Körfezi'nde dalış yaparak, suyun altındaki durumu görüntüledi. 

TRT Haber ekibinin, dalış yaptığı noktada görüş oldukça düşüktü. Deniz suyu sıcaklığı ise 15 derece civarındaydı.

Marmara'nın umudu 'pina'

Müsilajla mücadelede Akdeniz'in en büyük çift kabuklu deniz canlısı Pina da oldukça önemli. Prof. Dr. Sarı, Pina'nın saate ortalama 6 litre deniz suyunu filtre edebildiğini söylüyor:

"8 metreden 18 metreye kadar ki alanda geçen haftaki gördüklerimiz daha böyle deniz karı şeklindeki bir müsilajdı. Şu anda olanlar iplikçik müsilaja dönüşmek üzere. Kibrit çöpünden biraz daha büyük. 10 santim boya ulaşmış, minik minik müsilaj kümeleri. Bu iyi değil. Bir pina 24 saatte yaklaşık 150 litre deniz suyu temizliyor. Eğer biz Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtaracaksak, pina gibi organizmaları desteklememiz lazım."

"Marmara'nın Umudu Pina Projesi"yle Pinaların Erdek ve Bandırma körfezindeki dağılımları tespit edildi. 100 metrekarelik alanda 71 Pina bulundu.  

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy

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Çevre Kirliliği Marmara Bölgesi Müsilaj
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