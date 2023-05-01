Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları birlikte uçuş yaptı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, beşinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi `Türk Yıldızları` gösteri yaptı.

Haluk Bayraktar da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.