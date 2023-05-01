Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.05.2023 19:09

Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları birlikte uçuş yaptı

TEKNOFEST'in beşinci gününde Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, beşinci gününde Atatürk Havalimanı'nda devam etti.

Festival kapsamında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi `Türk Yıldızları` gösteri yaptı.

Haluk Bayraktar da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 

 

ETİKETLER
Bayraktar KIZILELMA Teknofest Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Sudan'dan uçaklarımızla 479 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:31
2 askerin şehit olduğu kazada aracın sürücüsü tutuklandı
21:28
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak
21:21
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 697 bin 577 seçmen oy kullandı
21:01
Meral Akşener: İlk yapacağımız şey emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmak
20:50
Muharrem İnce: Memleket Partisi aslan gibi Atatürkçü bir parti
19:50
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı
T-129 Atak helikopterleri de TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi
T-129 Atak helikopterleri de TEKNOFEST'te gösteri uçuşu gerçekleştirdi
FOTO FOKUS
Milli kanatlardan gövde gösterisi
Milli kanatlardan gövde gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ