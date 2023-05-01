MİT'in Suriye'deki DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), uzunca bir süredir takip ettiği Ebu Hüseyin El Kureyşi adlı DEAŞ'ın sözde yeni liderini 29 Nisan 2023'te düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonu dün katıldığı bir televizyon programında duyurdu.

İçinde kamufle edilmiş yer altı sığınağı da bulunan Suriye'nin kuzey bölgesindeki eve yönelik 4 saat süren operasyonun ayrıntılarına TRT Haber ulaştı.

İşte o kritik operasyon süreci;

Sürekli gizlendiği ve sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın yeni Halifesi'nin" Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda da yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel operasyon ekibi, bölgede gizli bir operasyon düzenledi.

"Teslim ol çağrıları" yapıldı

İçinde kamufle edilmiş yer altı sığınağı da bulunan Suriye'nin kuzey bölgesindeki eve yönelik operasyon yaklaşık 4 saat sürdü. Operasyon öncesi Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol çağrıları" yapıldı. Ancak yanıt alınamadı.

Yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı

Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi evin öncelikle çevre-bahçe duvarını, bilahare arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak hedef binaya girdi.

Ancak Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

Operasyon sırasında ve sonrasında MİT özel operasyon ekibi ve sivile herhangi zarar gelmediği bildirildi.

Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, 2013 yılında DEAŞ'a katıldı ve sonrası kısa süre içinde üst düzey görevlere yükseldi. Anılan, DEAŞ'ın bir önceki lideri Ebu Hasan El Kureyşi'nin öldürülmesi sonrasında 30 Kasım 2022'de yeni Halife olarak ilan edildi.