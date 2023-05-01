Milli kanatlardan gövde gösterisi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Kahramankazan'daki yerleşkesinde Türk havacılık sanayii açısından tarihi bir güne imza atıldı.

Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtıldı.

Milli Muharip Uçak'ın adı: KAAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Milli Muharip Uçak'ın adının "KAAN" olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.https://t.co/PxUWN5Kq8s pic.twitter.com/hiJbfljlOc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2023

İlk kez birlikte sergileniyorlar

Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı. Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı.

Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşları gerçekleştirildi.

"Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilendi.



