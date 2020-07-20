Kontrollü sosyal hayatın başlaması ile birlikte çok sayıda rehber yayınlandı alanın uzmanların salgının en başından bu yana olduğu gibi o kuralları tekrar etmeye devam ediyor.

Peki o kurallara ne kadar riayet ediyoruz?

TRT Haber Muhabiri Çağla Gül Tuncer, dosya haber dizimizin ilk bölümünde Toplum Bilimleri Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile alışveriş merkezlerine gittik. İkinci bölümde İlhan ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu ile toplu taşıma araçları ve sokaklarda "Nerede yanlış yapıyoruz?" sorusuna cevap aradık.

Bu kez kalabalığın yoğun olduğu noktalardan restoranlardayız. Bize Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer eşlik ediyor. "Kurallara ne kadar uyuyoruz, nerede yanlış yapıyoruz?" buna bakacağız.

Maske ve mesafe kuralına dikkat ederek, restorana giriyoruz. Ateşimiz ölçüldükten ve ellerimizi dezenfektan ile temizledikten sonra masamıza doğru yöneliyoruz.

Gözümüze ilk çarpan masalar arası mesafe oluyor.

Prof. Dr. Tezer:

"Baktığımızda masalar arasında en az 1,5 metrelik mesafe olduğunu görüyoruz. Mesafe genel anlamda baktığımız zaman uygun."

Prof. Dr. Tezer, kalabalık arkadaş grupları ile olan masaların uygun olmadığını, mutlaka uyarılması gerektiğini sözlerine ekliyor.

Oturma düzeni

Masamıza oturuyoruz. Peki, oturma düzenimiz nasıl olmalı?

"Öncelikli olarak mesafelerimiz önemli. Maskemiz takılı. Aynı aileden, aynı gruptan değilsek elbetteki maskemizi takacağız. Sohbetimizi çok uzun tutmamak kaydıyla yemeğimizi yiyip kalkacağız. Artık buralar sohbet etmek için uygun yerler değil."

Kişiye özel tuz ve biber

"Masamızda el dezenfektanı, kolonya var. Masalar temiz, tabaklar en az 60 derecede yıkanmış. Ortak kullandığımız tuzluklar ve baharatlıklar yok. Tuzlukların yerini tek kullanımlık küçük paket tuzlar ve biberler almış durumda. Hepsi kişiye özel olarak ayarlanıp önüne koyuluyor. "

Ortak ürünleri nasıl tüketeceğiz?

Peki masaya gelen, salata ve mezeler gibi ortak malzeme ve yiyeceklerin kullanımı nasıl olmalı?

"Tek bir kaşıkla yemeğimizi önümüze alma gibi bir durum bu dönemde yapılmayacak. Herkes kendi kaşığı ile alıp tabağına koyacak, o şekilde yiyecek. ortak kullanımdan kaçınacağız."