TRT tarafından gerçekleştirilen "TRT Uluslararası Metaverse ve Yayıncılık Forumu" İstanbul'da yapıldı.

Yerli ve yabancı teknoloji uzmanlarının katıldığı forum yayıncılık tarihi açısından bir ilke imza attı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT Metaverse'ü açıkladı.

Sobacı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz mart ayında ilan ettiği üzere, 'dijital seferberlik dönemi'ne girmiş bulunuyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni de dijital seferberliğimizin yayıncılık alanındaki en büyük çalışmasını hayata geçirme arzusudur. Şu hususu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, hem TRT hem de yayıncılık tarihi için çok önemli bir dönüm noktasına, hep birlikte şahitlik ediyor olacağız: Yani TRT Meteverse'ün doğuşuna" dedi.

TRT’nin Metaverse Projesine ilişkin detayları da paylaşan Sobacı, "Yayıncılığı, bugünden itibaren sürükleyici ve çok boyutlu bir deneyime dönüştürecek olan TRT Metaverse'te; kanal değiştirmenin yerini mekan değiştirmenin alacağı, en sevilen sanatçılarla yan yana olunacağı, haberin kaynağı ile direkt iletişime geçilebileceği bir dünyaya adım atmış olacağız." diye konuştu.

"TRT hem bellek hem gelecek"

Tasarım ve teknolojik altyapı çalışmalarına başlandığını söyleyen TRT Genel Müdürü, Metaverse yayıncılığında da önceliğin toplum yararı olacağının altını çizdi.

Sobacı, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler; diğer iletişim teknolojilerini yayın ve yapım alanında kullanırken belirlediğimiz vizyonu, insanlığın ve toplumların yararını önceleyen prensibi meta-dünyada da uygulayacağız. 'TRT hem bellektir hem gelecek' mottomuza yakışır bir biçimde metaverse'te de geleceği bugünden tasarlayacak, yayıncılığın, bilginin, hikâyeciliğin kurallarını yine, yeniden oluşturacağız."

Forumun sonunda, TRT Metaverse'ün anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.