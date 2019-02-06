İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla düzenlenen "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" etkinliğine katıldı.

İçişleri Bakanlığı, uzun yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası olan trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturabilmek için projeler üretiyor.

Yılda 7 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine, 300 bin vatandaşın yaralanmasına neden olan trafik meselesine çözüm bulabilmek için yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenleniyor.

Bu kapsamda "Kırmızı Düdük", "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" ve "Çocuklar, Polis, Jandarma Trafik Denetiminde" kampanyaları başlatıldı.

Bu çerçevede Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde değişiklik de yapıldı. Bu değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik yeni bir adım daha atıldı.

"Yaya Öncelikli Trafik Kanunu" ile artık araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi.

Kızılay'da etkinlik düzenlendi

Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başkentte Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" eylemine katıldı.

Eyleme katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılına ait trafik kazalarına ilişkin verileri paylaştı "Eski köye yeni adet getiriyoruz" dedi. Soylu artık trafikte öncelik yayanın mesajı verdi.

Soylu, "2017'de tam tamına 7 bin 427 insanı trafik kazalarında kaybettik. Bin 681'ini de maalesef yayalarda kaybettik. Trafikte yaptığımız uygulamalarla son üç ayda kasım aralık ocakta trafik kazasında olan ölümlerde yüzde 36,5 azalma oldu." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm Türkiye'de eş zamanlı başlatılan #ÖncelikHayatınÖncelikYayanın Kampanyasının detaylarını @trthaber'e aktardı. pic.twitter.com/3mMHfa6KYC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

Hem bugün yaşayan vatandaşlarımız için hemde gelecek nesiller için eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. İnsanların artık yaya geçitlerinden geçerken cambazlık yapmasını istemiyoruz. Bu konuda yapılan hazırlıklar sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ekim ayında bir kanun çıkardı. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesi. Sağa, sola tekrar sağa bak deyip yaya geçidinden geçerdik yine geçelim öyle tedbirimizi alalım ama sorumluluk bizdeydi. Şimdi sorumluluk araçların oldu bu kanunla birlikte. Trafik lambası olmayan yaya geçitlerinde araçlar geçerken önce yaya olup olmadığına bakmak için yavaşlayacak yayayı görünce duracaklar yayayı geçirecekler daha sonra yollarına devam edecekler. Bu konuda hem bir takım cezai tedbirler getirildi hem bir takım uygulamalar getirildi. Bunlardan ziyade bunu hep birlikte gerçekleştirmeliyiz. 7 bin 427 bizim trafikte 2017'de kaybımız var. İnanıyorum ki bu mücadele ile birlikte bunu en az sayıya indirmeyi başaracağız.

Şu anda Türkiye'de 81 vilayette, 922 ilçede kaymakamlarımız, valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, herkes çocuklarımız kırmızı düdüklerimiz çok renkli bir devlet eylemi yapıyoruz. Eylemimiz amacına ulaştı 2019'un bütün zaman dilimleri boyunca bunu çeşitli etkinliklerle devam ettireceğiz. İnanıyorum ki bundan sonuç alacağız. Sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. 18 bin ışıksız kavşak ve yaya geçidinde polis, 7 bin ışıksız kavşak ve yaya geçidinde jandarma toplam 25 bin noktada yaklaşık 200 bin jandarma ve polisimiz yaya geçitlerinde nöbetteler.

Kaynak: TRT Haber