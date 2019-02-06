Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan, "En az 18 bin adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslimatı gerçekleştirilecek" maddesi kapsamında 29 binden fazla METE tabancasının teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayi Başkanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 gün icraat programında yer alan; "En az 18.000 adet Özgün Yerli Tabanca METE'nin teslim edilmesi" madddesi kapsamında bu süre zarfında 29 binden fazla METE tabancası Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyete teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar toplamda 53 binden fazla tabancanın yerli olarak üretilip teslim edildiği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber