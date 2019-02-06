Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"ODTÜ’nün kuruluş amacı 16 yıllık politikalarımızın ifade biçimidir"

Gençlerimizle birlikte daha büyük hayaller kurmanın dönemindeyiz. Eğitimde ODTÜ markası hala ilk sıralarda yer alıyorsa bunu kurulduğu toprakların mayasına borçludur. ODTÜ’yü hep kaliteli öğrencileriyle, sahip olduğu yüksek standartlı öğretim kadrosuyla değerlendiriyoruz. ODTÜ’nün kuruluş amacı 16 yıllık politikalarımızın ifade biçimidir.

"Ülkemizin her köşesi kadim öğretim kurumlarıyla doludur"

İnsanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi kadim öğretim kurumlarıyla doludur.

Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir.Türkiye geliştikçe, güçlendikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız. Türkiye'yi yüksek öğrenimde parmakla gösterilen ülkeler arasına sokacağız.

"Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz"

Yeni dönemde artık niteliğe, kaliteye yoğunlaşmamız gerekiyor. Beşeri sermayemiz bizim en büyük gücümüzdür. Bunun için de yükseköğretim sistemimizi kurumlarıyla ve yönetimiyle çok daha ileriye taşımamız şarttır.

Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız.

Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor.

Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknolojiyi geliştiren, üreten, tasarlayan ülke konumuna gelmedikten sonra hedeflerimize ulaşamayız. Bilgiye erişimin sınırlandırılması değil tam aksine çeşitlendirilmesi ve bilinçli kullanılmasını sağlamalıyız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Nasıl topraklarımıza hükmetmeden bağımsız olamazsak, teknolojiye hakim olmadan da bağımsızlığımızı sürdüremeyiz.https://t.co/BrH5vlNf9E pic.twitter.com/XTgZBIHra3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 Şubat 2019

Üniversite-sanayi işbirliğini çok daha ileri seviyelere taşımalıyız. Bu konuda Çin Halk Cumhuriyeti'ni çok başarılı görüyorum. Samsung eğer bugün dünyada bu kadar önemli bir yeri yakalıyorsa bunun altında neler yatıyor orada gördük. Bunu bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok.

Kaynak: TRT Haber