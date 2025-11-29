Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın, 15 Kasım 2025'te resmi polis aracının park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu yaralandığını hatırlattı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ünal'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun."

Yerlikaya, söz konusu kazada, ekip arkadaşı polis memuru Ali Barut da olay yerinde şehit olduğunu hatırlattı.