Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Bakan Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. Sporda şiddetin önlemleri içeren kanun var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları esnasında öncesinde sonrasında düzenleme yapmak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da soruları yanıtlıyor.

https://t.co/mGZPXTZj0q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2024

Dünkü olay sonrası gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolcular sonrası soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimliği tespit edildi.

Kamera görüntüleri de izlenerek kimler sorumluysa başsavcılığımız gerekli soruşturmayı yapacak. Beklentimiz bu tip olayların olmaması. Özellikle sporda bu tür görüntülerin olmaması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var.

"38 şüphelinin kimliği tespit edildi"

Şu anda futbolcular ile ilgili bir soruşturma söz konusu değil. Sahaya giren 38 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da soruşturma olacağı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış kesinlikle futbolcular ile ilgili bir soruşturma yok.