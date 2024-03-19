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Gündem
TRT Haber 19.03.2024 16:37

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok

Adalet Bakanı Tunç, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında futbolculara bir soruşturma yok
[Fotograf: AA]

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili Bakan Yılmaz Tunç açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Çıkan olayları kabul etmek mümkün değil. Sporda şiddetin önlemleri içeren kanun var. Bu kanunun amacı spor müsabakaları esnasında öncesinde sonrasında düzenleme yapmak.

 

 

Dünkü olay sonrası gözaltılar gerçekleşti. Sahaya inen taraftarlar, futbolcular sonrası soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 38 kişinin kimliği tespit edildi.

Kamera görüntüleri de izlenerek kimler sorumluysa başsavcılığımız gerekli soruşturmayı yapacak. Beklentimiz bu tip olayların olmaması. Özellikle sporda bu tür görüntülerin olmaması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var. 

"38 şüphelinin kimliği tespit edildi"

Şu anda futbolcular ile ilgili bir soruşturma söz konusu değil. Sahaya giren 38 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da soruşturma olacağı gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış kesinlikle futbolcular ile ilgili bir soruşturma yok.

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Fenerbahçe Trabzonspor Yılmaz Tunç
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