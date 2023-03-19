Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Togg T10x sipariş sayısının 41 bin olduğunu belirten Bakan Varank, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"'Yapamazsınız', 'Hani fabrikası nerede', 'Neresi yerli ki', 'Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar', '2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz' Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi? Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu!"

Yapamazsınız,



Hani fabrikası nerede?



Neresi yerli ki?



Fabrikada üretim bandı yok ithal bunlar,



2 milyon liradan aşağı olmaz, kimse almaz,



Bu cümleleri kuranları hatırladınız değil mi?



Bugün itibarıyla Togg T10x siparişi 41 BİN oldu! ???????? https://t.co/DVQ4BoYepZ — Mustafa Varank (@varank) March 19, 2023

24 saatte 22 bin 150 sipariş

İlk 24 saatte 22 bin 150 adet Togg T10x sipariş edilmişti. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teslimatlara ay sonundan itibaren başlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Togg için başvuru ücreti olarak 60 bin TL talep ediliyor. En ucuz modelin fiyatı ise 953 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

Togg, 2023 yılında toplam 20 bin araç teslim etmeyi hedefliyor.

Yeni bir dönemin başlangıcı

Togg'un 3 farklı versiyonu bulunurken, araçlar 6 farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Gemlik, Anadolu, Kula, Kapadokya, Oltu ve Pamukkale isimli renk seçenekleri arasından seçim yapılabiliyor.

Togg'un Türkiye'nin otomobili olması nedeniyle, aracın üretimi Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Şirket, bu hamlesiyle hem Türkiye'nin otomobil üretim kapasitesini artırmayı hem de otomotiv sektöründe yerli bir markanın varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.