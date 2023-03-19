Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Bor Karbür Tesisi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Balıkesir'in Bandırma ilçesindeydi.

Erdoğan, ETİ Maden Genel Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde kente giden depremzedelerle bir araya geldi.

Verilen yemek öncesinde konuşma yapan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Enkazlarımız çok fazla ve bu enkazlarımızla ilgili, bunları inşa ve ihya çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz bunları Van’da, Bingöl’de ve İzmir’de olduğu gibi süratle tamamlamak ve buralara hak sahiplerini yerleştirmek.

Bugüne kadar verdiğimiz sözleri nasıl yerine getirdiysek inşallah burada da verilen sözler yerine gelecektir. Bakan arkadaşlarım ve valilerimiz deprem bölgesinde görev yapıyorlar ve devlet tüm kurumlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’de depremzedelerle bir araya geldi. pic.twitter.com/7WKnGeokkF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2023

Enkaz kaldırma çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmalarla beraber temel atmalarımızı da başlattık. Buradan sonra da buralarda inşaatlarımızı yükselteceğiz ve süratle de inşallah devam edecek.

Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak şifa bekleyen kardeşlerime Rabbimden şifa diliyorum. Sizlere de sabırlar diliyorum."