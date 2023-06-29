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Gündem
DHA 29.06.2023 15:05

Togg, Türkmenistan'a teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, adını Pamukkale Travertenleri'nden alan 2 beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a teslim etti.

Togg, Türkmenistan'a teslim edildi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan ve Kazakistan'a teslim edilen Togg'un yeni varış noktası, Türkmenistan oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a teslim etti.

Berdimuhamedov, Togg'u test ederek, çok beğendiğini söyledi. Atlı birliklerin katılımıyla gerçekleştirilen korteje Togg'lar da katıldı.

Togg, Türkmenistan'a teslim edildi

Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, Togg'ların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi.

Deve yününden yapılan "Alaca" isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Togg, Türkmenistan'a teslim edildi

"Tüm dünyada takdir toplayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere 2 adet Togg otomobilimizi getirdik. Bugün burada, 'akıllı şehir' olarak tasarlanan Arkadağ şehrinin açılış töreni var. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Geçiş töreninde de Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da geçiş törenine katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Togg, Türkmenistan'a teslim edildi

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Mehmet Fatih Kacır Otomotiv Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOGG Türkmenistan Yerli ve Milli Teknolojiler
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