Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOBB, deprem bölgesine kalıcı konut kampanyası başlatıyor
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş dünyasının ve hayırseverlerin katılımıyla, deprem bölgesine kalıcı konut yapma kampanyası başlatıyor.
TOBB'dan yapılan açıklamada, iş insanları, sektörel dernekler, iş dünyası kuruluşları, kadın ve genç girişimciler ile hayırseverler, konut kampanyasına destek olmaya çağrıldı.
Açıklamada, yardım kampanyasına, bir bina ya da bir konut bedeli ile katılım sağlanacağı gibi vatandaşların kendi imkanları ölçüsünde bir tutarla da katkıda bulunabileceği kaydedildi.
Kampanyanın detayları ve nasıl katkı verileceğinin yakında açıklanacağı belirtilen açıklamada, "Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız, gün birlik olma günü." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Deprem
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