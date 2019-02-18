TİKA Mezar-ı Şerif ofisinden yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanlığınca acil gıda yardım programı kapsamında, Faryab vilayetinin Kurgan, Şirintegap, Devletabat, Kaysar ilçeleri ile Sar-ı Pul vilayeti Kohistanat ve Gusfendi ilçelerinden çatışmalar ve olumsuz mevsim koşulları nedeniyle evlerini terk ederek Cüzcan vilayetine sığınan bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Okul ve çadırlarda zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren ailelere un, pirinç, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça, barbunya ve tuzdan oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Gıda desteği alan aileler, Türkiye ve Türk halkına yaptığı yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA