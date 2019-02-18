Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

"Burdur'a son 16 yılda 9 kattrilyon yatırım yaptık"

Burdur'u tarihinde görülmemiş hizmetlerle geliştirdik, kalkındırdık. Son 16 yılda 9 kattrilyon yatırım yaptık, eğitimde bin 100 adet yeni derslik inşa ettik. Bin 900 kişi kapasiteli yurt açıyoruz. Devlet hastanesi yanında Burdur Millet Bahçesi'ni yapıyoruz.

"Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi ilan ediyoruz"

Salda Gölü'nü Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan ediyoruz, kıyısında da 300 bin metrekarelik Millet Bahçesi oluşturuyoruz.

TOKİ ile Burdur Bozkurt Mahallesinin kentsel dönüşüm projesinin ihalesi yapıldı, Nisan'da inşaate başlıyoruz. Toplam 3 milyon kattrilyon yatırım bedeli olan Isparta-Dereboğazı-Antalya yolu çalışmaları sürüyor.

"238 bin dekar araziyi sulamaya açtık"

Burdur'da 14 baraj ve 1 gölet inşa ettik, laf değil iş yapıyoruz. Sulama projeleriyle 238 bin dekar araziyi sulamaya açtık, 32 bin dekar alanı daha açacağız. Burdur'un içme suyu, trafik, yol, otopark sorununu çözemeyen bu zihniyeti tasfiye edeceğinize inanıyorum.

Afyon-Burdur-Denizli-Isparta demiryolu hattını yerli milli yazılımla sinyalli hale getiriyoruz.

"Girişimcilerimize 1,5 kattrilyon lira yatırım desteği sağladık"

Burdurlu çiftçimize 1,1 kattrilyon lira tarımsal destek, girişimcilerimize 1,5 kattrilyon lira yatırım desteği sağladık. Şehrimize bir de teknopark kurduk.

Burdur'da 19 bin iş yerine toplam 181 milyon lira tutarında SGK Prim Teşviği verdik.

"Pahalılık sürerse tanzim satışları 81 ile yayacağız"

Tanzim satışları kurduk, bunları daha da genişleteceğiz. Pahalılık sürerse seçim sonrası tanzim satışları 81 ile yayacağız.

"Münbiç ve Fırat'ın doğusu terörden temizlendiğinde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek"

Yeni bir mücadelenin içindeyiz. Bu defa sınırlarımıza dayandılar. Şuan itibarıyla 310 bin Suriyeliyi güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri gönderdik. Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terörden temizlediğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek.

"Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız"

Türkiye, sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak, rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız. Münbiç ve Fırat'ın doğusunu terörden temizlediğimizde milyonlarca Suriyeli evlerine dönecek.https://t.co/6ojqs0KsVd pic.twitter.com/cxOejjSKZU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

"S-400 alımından niye vazgeçelim?"

Şimdi çıkmışlar bize S-400 sistemlerini almayın diyorlar, niye vazgeçelim? Yunanistan'ın senelerdir S-300'leri var ona bir şey diyorlar mı?

"Terör oluşumuna bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız"

Siz kalkacaksınız 22-23 bin tır teröristlere Irak kanalıyla silah vereceksiniz. Biz para ile isteyeceğiz vermeyeceksiniz. Bu nasıl ittifak? Münbiç'in söz verildiği gibi terör örgütlerinden temizlenmesini bekliyoruz. Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil, Türkiye'nin ve Türk milletinin beka meselesidir. İstiklalimize ve istikbalimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Tek isteğimiz haklı mücadelemize saygı duyulması, destek verilmesidir. Bu bölgede ancak Türkiye'yi karşısına değil, yanına alanlar kazanır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu terör oluşumuna bugün olmazsa yarın mutlaka ağır bir darbe vuracağız. Mesele Suriye meselesi değil Türkiye'nin beka meselesidir.https://t.co/6ojqs0KsVd pic.twitter.com/aLvm6oWPvO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

Biz mümkün olsa 24 saatin üstüne bir 24 saat daha ekleyerek günü kapatmak istiyoruz. Biz milletimize, şehirlerimize hizmete talibiz.

Kaynak: TRT Haber, AA